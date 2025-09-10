Palermo, arrestato un giovane sfuggito al posto di blocco. Raffica di controlli tra Mondello e Sferracavallo

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza un giovane palermitano, 19enne, pregiudicato, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale che si è reso protagonista di una rocambolesca fuga, per le strade del centro cittadino, nel tentativo di eludere il controllo dei militari, incurante del fatto che avrebbe potuto mettere in pericolo pedoni e automobilisti.

Tutto ha avuto inizio, nei pressi di viale Michelangelo, quando una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato un motociclo con a bordo due persone. Alla vista della gazzella del Radiomobile, il 19enne nonché conducente del scooter ha compiuto una manovra azzardata, sfrecciando tra i veicoli in circolazione per dileguarsi. Il comportamento sospetto ha immediatamente allertato i Carabinieri che hanno comunicato via radio le informazioni ai colleghi.

Dopo una breve attività di ricerca il ragazzo è stato individuato da un’altra pattuglia vicino a casa sua e, ancora una volta, nonostante l’intimidazione dell’alt, ha cercato di eludere i controlli dando il via ad una fuga per le vie del quartiere di Altarello, noncurante del serio pericolo per sé stesso e per le persone che in quel momento si trovavano in strada. I militari a sirene spiegate e con grande professionalità sono riusciti a bloccare il ragazzo, la cui perquisizione, personale e veicolare, ha rivelato dettagli interessanti ed inattesi.