Onorato, la famiglia non crede al suicidio: «L’ipotesi dell’omicidio non è esclusa»

Per la Procura la vicenda si sarebbe chiusa con un gesto volontario ma spunta la testimonianza di chi riferisce che l’imprenditore si sentiva pedinato e temeva per la propria vita

La combo mostra Francesca Donato e Angelo Onorato.È stato trovato morto a Palermo Angelo Onorato, architetto, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Sicilia Francesca Donato. Il corpo era nella sua auto, con una fascetta al collo e ferite da arma da fuoco. La moglie non aveva notizie di lui dalle 11. Avrebbe avuto un appuntamento con qualcuno nei pressi di via Ugo La Malfa dove è stata trovata l'auto. Onorato due anni fa si candidò con la Dc di Cuffaro alle Regionali in Sicilia. La moglie è stata eletta al Parlamento di Strasburgo nel 2019 con la Lega ed è poi passata alla dc Sicilia. +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

«L’ipotesi dell’omicidio non è affatto esclusa, così come rimane non esclusa l’ipotesi del suicidio», afferma l’avvocato Vincenzo Lo Re, incaricato dall'ex eurodeputato di Lega e Dc, Francesca Donato, di seguire le indagini sulla morte del marito, l’imprenditore Angelo Onorato.

La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, ritenendo che Onorato si sia tolto la vita, ma sarà ora il Gip a decidere. «Nella motivazione con la quale inizia la richiesta di archiviazione – evidenzia Lo Re – si legge che le indagini non hanno consentito di individuare seri, concreti e specifici elementi a carico di alcuno e neppure è stato possibile escludere che il decesso sia stato frutto di una scelta autonoma dello stesso Onorato».

Il legale sottolinea come il fascicolo consegnato alla famiglia superi le duemila pagine e annuncia nuove valutazioni. «Posso anticipare – aggiunge – che un testimone dichiara che Onorato si confidò con lui, dicendo che nel mese di marzo si era accorto di essere stato pedinato da due persone e di essere preoccupato per la sua incolumità».

Onorato, architetto e imprenditore di 54 anni, marito dell’ex eurodeputata Donato, venne trovato senza vita il 25 maggio dello scorso anno nella sua auto, con una fascetta stretta al collo. La Procura ha escluso l’ipotesi dell’omicidio, ma i familiari non hanno mai creduto alla tesi del suicidio.

