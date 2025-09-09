Palermo, seduta di Consiglio comunale straordinaria a Ballarò. Le associazioni: «C'è un'emergenza di ordine pubblico»

Domani, martedì 10 settembre, il Consiglio comunale si riunirà in via straordinaria all’ex cinema Edison di piazza Colajanni, nel cuore dell’Albergheria a Palermo. Una scelta che arriva dopo che per mesi parrocchie e associazioni hanno chiesto un confronto diretto sui problemi mai risolti: dal degrado degli spazi pubblici al rilancio del mercato storico, dalla regolamentazione del commercio dell’usato alla gestione dei rifiuti, fino alla prevenzione delle dipendenze e della violenza diffusa. L'assemblea arriva anche all’indomani dell’ennesima sparatoria che ha riportato il quartiere al centro delle cronache.

L’assemblea permanente Sos Ballarò, in una nota, sottolinea come la situazione resti critica: i servizi promessi, come il centro drop-in, non sono mai decollati e la raccolta differenziata procede tra difficoltà annunciate.

«Si continua a sparare con inquietante regolarità – scrive il gruppo – e non basta affrontare la questione come mera emergenza di ordine pubblico». Secondo Sos Ballarò servono interventi concreti sul piano sociale e abitativo, oltre a chiarezza sugli impegni rimasti sospesi, come il mercato coperto di piazza del Carmine, ancora chiuso e vandalizzato nonostante i fondi in scadenza nel 2026.