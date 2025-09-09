Palermo, scontro tra auto della polizia e una moto: due agenti feriti in via Notarbartolo

Incidente poco dopo le 21.30 a Palermo, all’incrocio tra via Notarbartolo e via Leopardi. Una volante della polizia e una moto sono entrate in collisione e nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due agenti e il motociclista.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto di servizio, nel tentativo di evitare lo scontro con il mezzo a due ruote, ha sbandato finendo contro le transenne del marciapiede e abbattendo anche un palo davanti all'assessorato regionale al Bilancio. La violenza dell’urto ha distrutto la parte anteriore della vettura.

Sul posto sono arrivate più ambulanze che hanno soccorso i feriti. I due agenti, feriti lievemente, sono stati trasportati a Villa Sofia, mentre il centauro è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Civico.