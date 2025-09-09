Palermo, lo scontro alla Palazzina Cinese: fatale un sorpasso azzardato

Non sarebbe stata la Bmw a causare l’incidente di via Duca degli Abruzzi, davanti alla Palazzina Cinese, costato la vita ad Alessandro Lopriore di 21 anni e a Gabriel Aliberti di 17. Secondo quanto emergerebbe dai filmati acquisiti e analizzati dai periti, la ricostruzione di quanto è avvenuto il 21 agosto sembra ormai chiaro: l’auto procedeva ad un’andatura regolare, mentre l’Sh 300 guidato dal ventunenne, con a bordo il cognato sedicenne, avrebbe superato la linea continua per un sorpasso azzardato finendo contro lo scooter dell’altro ragazzo, che proveniva in senso opposto.

Dai video si capisce che, proprio la velocità elevata e lo scarto improvviso, avrebbero determinato lo schianto, tanto che Gabriel non avrebbe avuto il tempo materiale di evitarlo.

Alle verifiche hanno preso parte i consulenti nominati dalla Procura e dalle famiglie, oltre all’avvocato incaricato dal conducente della Bmw. La macchina era rimasta sul posto fin dal primo momento ed è stata subito sequestrata.