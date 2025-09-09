Palermo, alcuni giovani accendono i fumogeni e danno fuoco alle piante del teatro Politeama

Attimi di paura e tensioni questa sera a Palermo, davanti al teatro Politeama. Intorno alle 20 un gruppo di giovani cittadini stranieri ha acceso dei fumogeni da stadio per gioco, ma le fiamme hanno finito per incendiare alcune piante delle aiuole interne del teatro. I passanti hanno subito allertato le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente il mini incendio e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi. I ragazzi sono stati fermati dalla polizia.