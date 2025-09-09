Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Palermo, chiesta l'archiviazione per il caso Onorato: per la Procura si tratta di suicidio

La Procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione dell’indagine sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo, nella sua auto, a maggio del 2024 a Palermo. I magistrati aprirono un fascicolo per omicidio vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l’autopsia. I familiari
dell’architetto hanno sempre detto di non credere alla tesi del suicidio, sostenendo che l’uomo sia stato ucciso.

