Oro sporco e Cosa nostra, chieste condanne fino a 25 anni per 37 imputati

Richieste di condanne pesantissime al processo sul grande giro d’oro legato a Cosa nostra. Davanti alla quinta sezione del tribunale di Palermo, presidente Salvatore Flaccovio, i pubblici ministeri Gaspare Spedale e Giulia Beux hanno chiesto pene comprese tra i 6 e i 25 anni di carcere per 37 imputati, accusati di far parte di un sistema che trasformava gioielli rubati in lingotti apparentemente legali.

Una macchina perfetta per riciclare oro “sporco”, diventata un punto di riferimento per ladri e ricettatori e, secondo l’accusa, gestita direttamente dal potente mandamento mafioso di Porta Nuova. La condanna più severa, 25 anni, è stata invocata per Vincenzo Luca. Per i suoi fratelli, Francesco e Rosario, i pm hanno chiesto rispettivamente 20 anni e 15 anni e mezzo.

Quindici anni e mezzo anche per Ilenia Catalano, mentre per altri imputati le richieste variano dai 6 ai 12 anni, con una lunga lista di nomi che tocca uomini e donne considerati parte integrante di questo colossale affare. In particolare, sono stati chiesti 10 anni per Sergio Rubino; 7 per Raffaele Tammaro, 8 anni e 2 mesi per Salvatore Sciacca; 9 per Innocenzo Puccio; 8 anni e mezzo per Giacinto Di Marco, Massimiliano Falanga, Katarzjna Polanska, Stefania Benfante, Rosario Aversa e Claudio Siddiolo; 9 anni e mezzo per Giovanni Falanga; 8 per Adriana Xhilone; 11 per Vincenzo Cina; 8 anni e 2 mesi per Patrizia Romano; 8 anni e 4 mesi per Antonino Ballarò, Antonietta Rando e Monica Li Calsi; 9 a testa per Maria Viola e Salvatore Lupo; 9 anni e mezzo per Antonio Agugliaro; 8 anni per Salvatore Di Simone, e infine 6 anni ciascuno per Carmensita Lucchese, Domenico Di Simone, Carolina, Salvatore e Domenica Romagnolo, Paolo Francesco Del Vecchio, Teresa Sciarratta, Giuseppina e Giuseppe Perna, Maria Giovanna Cataldo, Giuseppe Ventimiglia e Giuseppe Monti.