Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, perde la vita un uomo di 42 anni

Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242. Era alla guida di una Mercedes classe B che è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti. E’ intervenuto personale del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri e i vigili del fuoco.

Solo due giorni fa, altre tre persone hanno perso la vita in uno scontro tra due moto nel Siracusano: si tratta di marito e moglie di 33 e 39 anni, di Catania, e di un quarantenne di origini romene che abitava nel Ragusano. Sia la coppia che l’uomo viaggiavano su due Kawasaki.