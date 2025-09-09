Gara per i termovalorizzatori, ecco i colossi al lavoro

A realizzare i progetti per i due termovalorizzatori di Palermo e Catania sarà un raggruppamento di imprese che mette insieme sette società di ingegneria e studi professionali. Colossi che hanno lavorato a impianti molto noti nel campo dei rifiuti ma anche ad appalti in altri settori e di impatto economico enorme.

Invitalia ha ufficializzato ieri i vincitori della gara di progettazione e direzione dei lavori. A vincere è stato il raggruppamento guidato dalla Crew Srl (Cremonesi Workshop), che è un’azienda della galassia Ferrovie dello Stato e che ha lavorato già al termovalorizzatore di Brescia e alla metro C di piazza Venezia a Roma.

Con la Crew lavorerà la Systra Spa, nata dalla fusione con Sws Engeenering: un’azienda specializzata in trasporti pubblici e appalti collegati. Le due società tecnicamente più di settore sono la Utres Ambiente e la E.Co (entrambe Srl). La prima è specializzata nella progettazione di discariche e altri impianti per i rifiuti e nel 2008 è stata chiamata dalla presidenza del consiglio in Campania per lavorare alle strutture che fecero superare l’emergenza a Napoli. In questo momento sta curando la direzione dei lavori della ristrutturazione del termovalorizzatore di Schio.