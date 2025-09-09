Furti di energia elettrica, 5 denunciati a Misilmeri

Dopo quelli scoperti a Palermo nei giorni scorsi, i carabinieri hanno accertato altri furti di energia elettrica nella provincia: 5 i denunciati. I controlli sono scattati a Misilmeri dove i furbetti del contatore si erano allacciati abusivamente alla rete E-Distribuzione. Hanno un età compresa tra i 38 e gli 85 anni. I controlli sono stati eseguiti dai militari e dai tecnici dell’Enel che hanno passato al setaccio diversi condomini e abitazioni.

I controlli sul territorio hanno poi portato alla denuncia di un uomo di 32 anni, già noto alle forze di polizia, per la violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. I Carabinieri hanno accertato la perdita del possesso di un’autovettura che era stata affidata all’indagato in qualità di custode giudiziario.

Mentre un 37enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato denunciato in stato di libertà per evasione. I militari hanno sorpreso l’indagato fuori dalla propria abitazione, in assenza di autorizzazione rilasciata dall’Autorità Giudiziaria.