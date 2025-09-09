Ferimento a Ballarò, una rissa per motivi personali prima dello sparo

Ci sarebbe stata una rissa, scoppiata per motivi personali o forse di gelosia, prima del ferimento di Antonino Madonia, l’uomo che giovedì scorso si è presentato al Civico di Palermo con una ferita da colpo di pistola all’addome. Secondo una prima ricostruzione, in via Giovanni Naso, a Ballarò, si sarebbero fronteggiate una decina di persone, tra cui anche alcune donne, e la lite sarebbe poi degenerata con l’uso delle armi.

Gli investigatori stanno verificando se al momento della rissa fossero presenti anche i fratelli Michelangelo e Antonino Serio, arrestati poco dopo a Sant’Erasmo e trovati con due pistole con matricola abrasa e munizioni. I due, bloccati dalla polizia mentre discutevano animatamente con un’altra persona, sono stati posti ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Uno dei due fratelli è consuocero di Madonia, circostanza che ha rafforzato l’ipotesi di una lite familiare che poi è degenerata. Restano comunque molti aspetti da chiarire: chi abbia materialmente sparato, quale sia stato il movente preciso e come siano maturati i rapporti fra vittima e indagati.