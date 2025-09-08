Il tentato omicidio a Ballarò, arrestati due uomini

Arrestati due uomini che potrebbero essere collegati alla sparatoria di giovedì scorso (4 settembre) che si è consumata tra le vie del mercato di Ballarò. Antonino Madonia, 49 anni, intorno alle 20, era stato raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco (solo uno è andato a segno), tra via Naso e via Grasso, che sarebbero stati esplosi da due fratelli, Antonino e Michelangelo Serio di 38 e 35 anni, adesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per detenzione illegale di arma da fuoco. Madonia si trova fuori pericolo di vita.

A fermare i due sono stati gli agenti della Squadra mobile, che sarebbero riusciti a risalire alla loro identità attraverso le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. I poliziotti si erano messi sulle loro tracce e circa due ore dopo la sparatoria li avevano trovati nella zona di piazza Sant'Erasmo. I Serio avevano addosso due pistole, che ora gli investigatori stanno cercando di collegare con il tentato omicidio. Per gli investigatori prende sempre più corpo la pista passionale.