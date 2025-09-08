Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Palermo, i ciclisti: «Via Roma a senso unico ancora più pericolosa»

Dopo due settimane di sperimentazione dalle modifiche alla circolazione in via Roma, la Consulta della Bicicletta boccia il senso unico nella parte finale della strada, tra le vie Cavour e Amari, in direzione di piazza Sturzo. E parla di «gravi criticità per la sicurezza dei ciclisti». L’organismo si lamenta del fatto, intanto, di non essere stato coinvolto nel procedimento decisionale. Tanto più necessario «alla luce delle ordinanze che dal dicembre 2023 hanno di fatto vietato ai velocipedi l'asse di via Maqueda e via Ruggero Settimo».

La sostanza del ragionamento è che ormai quasi tutto il traffico a due ruote è stato dirottato su via Roma, diventata così «una delle strade più pericolose della città per numero di incidenti registrati». Non solo, ma il senso unico, chiamato sperimentazione, secondo la Consulta «ha peggiorato ulteriormente le condizioni di sicurezza dei ciclisti».

