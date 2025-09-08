Palermo, dalla settima circoscrizione la solidarietà al popolo palestinese

"Esprimo solidarietà a nome mio e di tutta la Settima Circoscrizione per il popolo della Palestina. Ad inizio agosto è stata approvata una mia mozione dove si sollecita l'Amministrazione Comunale, la Regione, il Governo italiano e il Parlamento di potenziare i corridoi umanitari già attivi e l'apertura di nuovi canali di assistenza per l’ingresso e il soccorso di civili feriti o in condizioni di grave vulnerabilità o il sostegno diretto e indiretto a ONG e organizzazioni internazionali impegnate sul campo nella distribuzione di beni essenziali, assistenza medica e ripristino delle infrastrutture civili. Promuovere in ambito locale iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e collaborazioni con realtà del volontariato, delle associazioni umanitarie e delle scuole del territorio per promuovere la cultura della pace e della solidarietà. La Settima di Circoscrizione ribadisce il suo ripudio alla guerra ribadendo che l'unica strada per risolvere le controversie tra le parti è il dialogo". A dichiararlo è Ferdinando Cusimano, consigliere di Forza Italia in Settima Circoscrizione.