Palermo, cresce l’allarme criminalità: nuovo colpo con spaccata

Un altro colpo notturno in un negozio allunga la lista dei raid e alimenta il senso di insicurezza in città per via dell'alto numero di colpi con spaccata. La scorsa notte nel mirino è finita la sede di via delle Alpi di Morini Rent, azienda specializzata nel noleggio di auto e furgoni: i ladri hanno forzato la saracinesca e l'ingresso, usando arnesi da scasso. Poi sono piombati all'interno e sono andati alla ricerca di danaro e oggetti da portare via.

I banditi sarebbero riusciti a impossessarsi di materiale vario e prodotti elettronici per un valore di circa 300 euro. Un bottino magro e, come spesso avviene nei casi di spaccata, i danni provocati dai malviventi sono di valore superiore.

Il raid è stato denunciato ai carabinieri, che hanno compiuto un sopralluogo in via delle Alpi e sono andati alla ricerca delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nella zona per tentare di dare un volto agli autori del furto. Che è arrivato a 24 ore di distanza dal raid nel ristorante Magna Roma di via Paolo Paternostro, a due passi del Politeama, dove sono stati rubati il registratore di cassa, cibi e bottiglie. Assalti ai quali si aggiungono le quattro incursioni nell'arco di una settimana nei garage e nella portineria di due condomini di piazza Unità d'Italia e via Pirandello.