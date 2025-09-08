Liste d’attesa da azzerare: ispezioni in Asp e ospedali

Si parte oggi con il Civico di Palermo, mercoledì 10 toccherà invece al Villa Sofia-Cervello, per finire fra tre settimane circa, tappa dopo tappa e provincia dopo provincia, al Cannizzaro e al Policlinico di Catania. È il tour disposto dall’assessorato regionale nelle Asp e nelle Aziende ospedaliere dell’Isola per fare il punto sulle liste d’attesa, per capire dove si annidano le falle, cos’è che non sta ancora funzionando nello scorrimento di esami e ricoveri, spronando e al tempo stesso supportando i referenti per i Piani di recupero delle prestazioni sanitarie nei vari presidi.

Protagonisti del sopralluogo, secondo le due direttive emanate a fine agosto dai vertici di piazza Ziino, saranno gli 8 componenti della task force istituita dalla Regione tra dirigenti e medici, che sulla base di una cinquantina di questioni tecniche e check-list da sviscerare reparto per reparto, elaboreranno un report da consegnare al Ruas, il Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria, ossia il timoniere del Dasoe, Giacomo Scalzo, tenendo bene a mente il principio di Pareto, secondo il quale il 20% delle cause provoca l’80% degli effetti.