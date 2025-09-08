Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Acqua e termovalorizzatori, i dossier di Schifani alla Corte dei Conti

Acqua e termovalorizzatori, i dossier di Schifani alla Corte dei Conti

Il governo ribadirà alla magistratura contabile che non cambierà la propria linea di azione

PALERMO 31.05.2010 - REPORTAGE DALL'INFERNO DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO.© STUDIO CAMERA/FRANCO LANNINO

I due corposi dossier sono stati ultimati da giorni e oggi verranno inviati alla Corte dei Conti. Hanno un unico comune denominatore: alla sezione di Controllo Renato Schifani scrive che i termovalorizzatori non solo sono in regola dal punto di vista dell’iter seguito dalla Regione ma non sono sovradimensionati e non inquineranno essendo uguali a quelli in funzione in mezza Europa. Mentre per rispondere alle contestazioni che riguardano la gestione della crisi idrica il presidente indicherà tutti gli investimenti fatti negli ultimi anni che lasciano prevedere «il progressivo superamento dell’emergenza entro il 2026».

In estrema sintesi, il governo ribadirà alla magistratura contabile che non cambierà la propria linea di azione. Né sulla crisi idrica né sull’emergenza rifiuti. Una risposta dal valore tecnico giuridico affidata in fase di stesura a Gaetano Armao ma dal sapore anche politico, visti i rapporti tesissimi fra Schifani e il presidente della sezione di Controllo Salvatore Pilato.

I magistrati contabili avevano inviato ai primi di agosto il risultato di una lunga attività di indagine: due tomi da 150 pagine ciascuno traducibili in una bocciatura delle scelte del governo. «I termovalorizzatori, per quanto in valori minimi, non escludono il rischio di inquinare l’ambiente risultando pericolosi per la salute» è il passaggio cruciale della relazione dei magistrati.
Oggi scade il termine per le controdeduzioni.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi e in edizione digitale

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province