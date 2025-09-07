Violenza sessuale a Paternò, la proposta choc del deputato leghista Figuccia: «Castrazione chimica per i colpevoli»

Dopo la violenza subita da due turiste ungheresi a Paternò, il deputato regionale Vincenzo Figuccia (Lega), questore all’Assemblea regionale siciliana, lancia una proposta destinata a far discutere: introdurre la «castrazione chimica» per i responsabili dei reati più gravi contro le donne.

«Due giovani ragazze ungheresi, ingannate, drogate e abusate da tre uomini di origine marocchina. Alle due vittime va tutta la mia vicinanza e solidarietà», afferma Figuccia, che chiede pene certe e severissime. «La sicurezza non è uno slogan ma un diritto da garantire con azioni concrete», aggiunge, rilanciando anche l’idea di ronde e presidi territoriali oltre all’istituzione di una commissione regionale permanente contro la violenza sulle donne.

«Come siciliani diciamo basta a una terra ridotta a hotspot d’Europa e incapace di garantire protezione a chi ci vive o viene per vacanza e lavoro. La sicurezza non è uno slogan: è un diritto», aggiunge il parlamentare regionale.