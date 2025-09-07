San Cipirello, medico di famiglia aggredito: denunciato un suo assistito

Aggredisce il suo medico di base, denunciato per lesioni un sessantacinquenne. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì nell’ambulatorio del dottore Giuseppe Truglio, in via Roma, il corso principale di San Cipirello. Sembra che il paziente, affetto anche da patologie psichiatriche, si fosse recato dal proprio medico per richiedere l’aumento di dosaggio di un farmaco per curare un altro tipo di patologia.

La richiesta non poteva però essere accolta dal dottore. Così il paziente è andato in escandescenza. Dopo aver lanciato per aria alcuni oggetti, ha anche scagliato con violenza un portapenne contro il medico, ferendolo alla testa. Il dottore, che ha riportato un taglio a alla nuca, è comunque riuscito a calmare l’assistito e a farlo uscire dall’ambulatorio. Dove nel frattempo è giunto un collega che ha disinfettato e chiuso la ferita con due punti di sutura. Dell’episodio è stata informata la stazione dei carabinieri, che ha denunciato il sessantacinquenne per lesioni personali.