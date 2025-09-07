Palermo come Bolzano, domani suona la prima campanella al Don Bosco Ranchibile

Infine, prende il via un percorso dedicato all’intelligenza artificiale: una sfida che la scuola ha scelto di affrontare in chiave educativa. I docenti hanno già iniziato corsi di formazione sull’uso responsabile delle nuove tecnologie, mentre nei mesi successivi toccherà agli studenti essere coinvolti in attività mirate all’integrazione dell’AI nel percorso didattico.

«Torniamo a riempire insieme questi spazi di allegria, studio, preghiera e sogni – afferma don Arnaldo Riggi, direttore dell'istituto salesiano Don Bosco Ranchibile –. Ragazze e ragazzi sono il vero ossigeno della nostra casa. Alunne e alunni sono il centro di ogni nostra azione educativa. In questo tempo, però, avvertiamo anche le preoccupazioni legate alle nuove fragilità che emergono tra i giovani e che hanno bisogno di essere intercettate, interpretate e accompagnate per poter agire in modo efficace. Alla luce del metodo preventivo di Don Bosco, ci impegniamo a leggere i segni di questi tempi complessi e a trasformarli in opportunità educative. Per questo abbiamo scelto di investire sia nella creazione di un’équipe di supporto psicologico a disposizione degli studenti e delle famiglie, sia nella volontà di rimanere al passo con le tecnologie, introducendo un uso responsabile e formativo dell’intelligenza artificiale. È un investimento notevole per la formazione delle nuove generazioni, ma necessario se vogliamo davvero restare fedeli alla nostra missione salesiana».

Il rientro sarà come sempre scaglionato per favorire l’accoglienza dei nuovi compagni: