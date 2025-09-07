Esodo estivo in Sicilia, il bilancio di Anas: in due giorni oltre 2,3 milioni di passaggi

Si chiude con numeri da record l’esodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale Anas (Gruppo FS). Secondo l’Osservatorio sulla mobilità stradale di Anas, dal 25 luglio al 7 settembre sono stati registrati 330 milioni di veicoli in circolazione.

Nonostante l’imponente volume di traffico, l’estate non ha fatto registrare criticità considerevoli. Le temperature elevate hanno incentivato anche negli ultimi giorni gli spostamenti locali verso le mete balneari, mentre nel pomeriggio e nella serata di domenica 7 settembre si sono concentrati i rientri in vista della riapertura delle scuole.

Le partenze “intelligenti”

L’analisi di Anas conferma che la mobilità non si è concentrata esclusivamente nei weekend: due viaggi su tre si sono svolti nei giorni feriali, con un primo picco già nel fine settimana di fine luglio. Molti automobilisti hanno scelto partenze nei giorni con traffico meno intenso, contribuendo a distribuire i flussi e a ridurre le congestioni. Una tendenza favorita anche dal sistema dei bollini Anas, che ha permesso di ottimizzare tempi e sicurezza di viaggio.