Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Raid in pieno centro a Palermo: spaccata la vetrina al ristorante Magna Roma

Raid in pieno centro a Palermo: spaccata la vetrina al ristorante Magna Roma

di

Ladri in azione nel ristorante Magna Roma a Palermo, a due passi da piazza Castelnuovo, in pieno centro. Qualcuno la scorsa notte ha sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale portando via il registratore di cassa e generi alimentari e bottiglie.

Il bottino è ancora da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza non sono del locale, ma anche degli esercizi attorno, per risalire agli autori.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province