Palermo, corteo per Gaza dal Foro Italico alla Cala: «Fermiamo la barbarie»

Bandiere palestinesi, cartelli colorati e striscioni con scritto «Fermiamo la barbarie, fermiamo il genocidio» hanno aperto oggi pomeriggio (6 settembre) il corteo per Gaza partito dal Foro Italico di Palermo. La manifestazione, promossa dalla Cgil e sostenuta da associazioni, collettivi e movimenti, si è svolta in sostegno della Global Sumud Flotilla, il convoglio internazionale di imbarcazioni civili che punta a rompere simbolicamente l’assedio della Striscia e a portare aiuti umanitari.

Il concentramento si è tenuto davanti a via Lincoln: da lì i partecipanti hanno sfilato lungo il litorale con bandiere palestinesi e della pace, raggiungendo la Cala dove, in conclusione, hanno preso la parola diversi attivisti. In mare, a fare da cornice, le barche a vela della Lega Navale che hanno accompagnato il corteo.

Tra i promotori figurano il Coordinamento per la Pace di Palermo, Arci, Acli, Anpi, il Presidio delle Donne per la Pace, la Fnsi, il Ciss, insieme a numerosi partiti del centrosinistra. Presenti anche Libera, il Coordinamento Universitario in Rivolta e l’Associazione Siciliana della Stampa. Accanto agli striscioni della Cgil spiccavano i cartelli dei collettivi studenteschi, quello dei medici con la scritta «La pace è l’unica cura» e lo striscione dei giornalisti siciliani «Libertà di stampa = democrazia».