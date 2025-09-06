Gaza, oggi manifestazioni in tutta Italia: a Palermo appuntamento alle 17 al Foro Italico

Giornata di mobilitazione per chiedere pace e giustizia in Medio Oriente. Oggi in numerose città italiane – da Roma a Reggio Emilia, fino a diversi centri siciliani – associazioni, sindacati e movimenti scendono in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile internazionale che punta a portare aiuti umanitari a Gaza e a rompere l’assedio che da anni isola la popolazione palestinese.

In Sicilia l’appuntamento principale è a Palermo, al Foro Italico, alle 17, ma cortei e presìdi sono previsti anche a Messina, Siracusa, Enna, Ragusa e Trapani.

Le adesioni

Tra i promotori delle iniziative ci sono numerose associazioni nazionali e locali. Libera ha confermato la propria partecipazione: «In un momento in cui la situazione umanitaria a Gaza è drammatica, con migliaia di vittime civili, una crisi alimentare senza precedenti e infrastrutture distrutte, questa azione nonviolenta rappresenta un grido di speranza e di giustizia. La Flotilla è un gesto concreto di solidarietà e resistenza civile».