Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Dramma a Palermo, anziano colpito da infarto: si accascia e muore in via Malaspina

Dramma a Palermo, anziano colpito da infarto: si accascia e muore in via Malaspina

di

Era uscito di casa per sottoporsi al trattamento di dialisi, ma non è riuscito neppure a salire sull’auto che lo avrebbe accompagnato in ospedale. Un uomo di 82 anni si è improvvisamente accasciato al suolo in via Malaspina, a Palermo, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

I primi a soccorrerlo sono stati i volontari dell’associazione che lo attendevano, immediatamente affiancati dai sanitari del 118 giunti con due ambulanze. Per lunghi minuti hanno tentato la rianimazione, praticando massaggi cardiaci e manovre d’emergenza, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia e il medico legale.

La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e agevolare le operazioni di soccorso. Alla fine, non è rimasto che constatare il decesso e disporre la restituzione della salma ai familiari.

Un episodio che riporta alla mente quanto accaduto lo scorso luglio a Bagheria, quando una donna di 53 anni perse la vita in strada, probabilmente a causa delle temperature roventi che in quei giorni avevano colpito l’intera provincia. Anche allora gli operatori del 118 avevano tentato inutilmente di strapparla alla morte.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province

Correlati