Dramma a Palermo, anziano colpito da infarto: si accascia e muore in via Malaspina

Era uscito di casa per sottoporsi al trattamento di dialisi, ma non è riuscito neppure a salire sull’auto che lo avrebbe accompagnato in ospedale. Un uomo di 82 anni si è improvvisamente accasciato al suolo in via Malaspina, a Palermo, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

I primi a soccorrerlo sono stati i volontari dell’associazione che lo attendevano, immediatamente affiancati dai sanitari del 118 giunti con due ambulanze. Per lunghi minuti hanno tentato la rianimazione, praticando massaggi cardiaci e manovre d’emergenza, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia e il medico legale.

La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e agevolare le operazioni di soccorso. Alla fine, non è rimasto che constatare il decesso e disporre la restituzione della salma ai familiari.

Un episodio che riporta alla mente quanto accaduto lo scorso luglio a Bagheria, quando una donna di 53 anni perse la vita in strada, probabilmente a causa delle temperature roventi che in quei giorni avevano colpito l’intera provincia. Anche allora gli operatori del 118 avevano tentato inutilmente di strapparla alla morte.