Amat nega l’accesso a un cane su un autobus, l’assessore: «Non deve più accadere»

Un cane rifiutato a bordo di un autobus durante l'acchianata di Santa Rosalia. A raccontarlo è stata una cittadina che ha segnalato l’episodio all’assessore comunale al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli.

«Ho letto con attenzione la denuncia e non posso che scusarmi – spiega Ferrandelli –. Non intendo restare indifferente, anzi ho già chiesto all’Amat di adeguare il regolamento e applicare la legge regionale del 2022 che tutela gli animali e prevede che possano salire sui mezzi pubblici, senza distinzione di taglia, ma con guinzaglio e museruola».

L’assessore ha sottolineato che vietare l’ingresso agli animali d’affezione non solo è contro la legge, ma è anche «discriminante e insensato». E ha aggiunto: «Ci sono cani grandi e docili, e piccoli ma difficili da gestire. La norma non fa differenze, chiede solo sicurezza per tutti».

Ferrandelli ha ricordato anche l’ordinanza del ministero della Salute del 6 agosto che regola la presenza dei cani nei luoghi pubblici con le stesse prescrizioni: «Ringrazio la cittadina che ha segnalato l’episodio – conclude – e invito chiunque a farlo in futuro, perché solo così possiamo intervenire subito».