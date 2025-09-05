West Nile, diagnosticato un caso a Palermo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un uomo di 30 anni, di Palermo, ma che abita a Voghera dove lavora, è risultato positivo al virus West Nile. L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia ieri sera con febbre e astenia e l’equipe medica ha intuito potesse avere contratto il virus della febbre del Nilo e ha fatto svolgere gli esami sul sangue in laboratorio.

L’esame è risultato positivo. La conferma è arrivata oggi dal laboratorio del Policlinico palermitano. Il paziente è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive del Policlinico "Paolo Giaccone".

