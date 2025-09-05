Scandalo al Tar Sicilia: licenziato funzionario accusato di avere sottratto 100 mila euro

È stato licenziato Mauro Basile, il funzionario amministrativo più anziano del Tar Sicilia, sospettato di avere intascato per anni i soldi destinati al pagamento del contributo unificato da parte di chi presentava ricorso ai giudici amministrativi. Le somme, che potevano variare dai 300 ai 6 mila euro in base al valore della causa, ammonterebbero a oltre 100 mila euro.

Nei suoi confronti è stato avviato e concluso un procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento in pochi mesi. Parallelamente, sono in corso due inchieste: una della Procura distrettuale e l’altra della Corte dei Conti. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo sono stati incaricati di ricostruire il presunto «modus operandi» del funzionario, che secondo le accuse avrebbe contattato i ritardatari proponendo sconti e facendosi consegnare direttamente il denaro.

Il presidente del Tar Sicilia, Salvatore Veneziano ha scelto il riserbo ma ha però precisato: «Siamo stati noi a scoprire questa spiacevole situazione nell’ambito di una serie di controlli e di un normale avvicendamento degli incarichi disposto per la policy anticorruzione». Irregolarità emerse subito dopo il trasferimento di Basile dall’ufficio che gestiva i contributi. «È un fatto grave e doloroso – ha aggiunto – per l’entità dei fatti riscontrati si è operato con il massimo rigore».