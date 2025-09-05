Palermo, operaio ustionato da olio bollente: è in prognosi riservata ma ci sono segnali positivi

Resta in prognosi riservata l’operaio palermitano di 50 anni ricoverato al reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Civico, diretto da Roberto Pirrello. Le ustioni sono gravi ed estese, ma i primi accertamenti hanno escluso danni alle vie aeree, un dettaglio che lascia sperare in un miglioramento delle condizioni.

L’uomo è rimasto ferito mentre lavorava in un’officina meccanica di via Villagrazia. Durante l’installazione di un pistone idraulico, alcuni operai sono stati investiti dall’olio bollente fuoriuscito dall’impianto. Due di loro hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi, mentre il cinquantenne è ancora ricoverato al Civico.