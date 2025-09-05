Palermo, l’addio a Domenico Schiavo. Il papà: «Lasci un vuoto enorme»

«Ai ragazzi dico che non devono mai rinunciare al divertimento, ma si deve fare con responsabilità». L’appello è di don Josè Rio, parroco della chiesa Papa Sergio I in via Maresciallo Pecori Giraldi a Palermo, dove questa mattina c’è stato l’ultimo saluto a Domenico Schiavo, 21 anni, morto nell’incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in viale Regione Siciliana, sotto il ponte di via Belgio, in sella alla moto guidata da Antonio Mazzola, 27 anni, anche lui deceduto nello schianto contro il guardrail.

All’incirca in 500 hanno preso parte alla toccante cerimonia, seguita in rigoroso silenzio interrotto solo da qualche momento di commozione. Alla fine della cerimonia la bara bianca è stata portata a spalla dai tanti amici che con Domenico condividevano la passione per le moto. In cielo sono state fatte volare decine di colombe bianche ed un enorme rosario realizzato con palloncini bianchi e azzurri.

«Lasci un vuoto enorme che mi porterò dietro fino agli ultimi giorni della mia vita» sono state le parole del papà della vittima, Rosario Schiavo.