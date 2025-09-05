Palermo, arrestato un nigeriano di 62 anni vicino alla stazione: in casa aveva 77 dosi di hashish

Blitz antidroga dei carabinieri a Palermo. Nel quartiere Oreto-Stazione i militari del nucleo Radiomobile hanno arrestato un nigeriano di 62 anni, già sottoposto all’obbligo di presentazione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’odore di hashish proveniente dall’appartamento dell’uomo ha insospettito i carabinieri, che si sono avvicinati a una finestra socchiusa sorprendendolo mentre confezionava le dosi. La perquisizione ha portato al sequestro di 77 involucri di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora a Palermo.

Sempre in città, allo Zen 2, i militari della stazione San Filippo Neri con l’ausilio delle unità cinofile hanno sequestrato oltre 250 grammi di droga trovati in due nascondigli: un frigorifero abbandonato in via Agesia di Siracusa e una borsa occultata tra i box di via Fausto Coppi. Complessivamente recuperati un panetto di hashish da 80 grammi, 164 dosi di marijuana e tre di cocaina. Tutta la sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio del Comando provinciale per le analisi.