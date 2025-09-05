Laboratorio hi-tech per coltivare marijuana: blitz dei finanzieri a Bolognetta

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta all’interno di un capannone nelle campagne di Bolognetta. Nel laboratorio, attrezzato con lampade alogene, ventilatori, condizionatori e umidificatori, sono state trovate 57 piante per un peso complessivo di 34,2 chili, oltre a due esemplari in essiccazione e 110 grammi di infiorescenze già pronte al consumo.

Il blitz è scattato dopo giorni di osservazione da parte delle Fiamme gialle della Compagnia di Bagheria. A rendere ancora più redditizio il sistema era un allaccio abusivo alla rete elettrica: i tecnici dell’Enel hanno stimato in circa 170 mila euro l’ammontare dell’energia sottratta negli ultimi cinque anni.

All’interno del casolare i militari hanno sorpreso un uomo originario di Palermo, posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Termini Imerese. Denunciato a piede libero anche un complice residente a Brancaccio. Il capannone è stato sequestrato.

Si tratta della quarta piantagione di marijuana scoperta dall’inizio dell’anno nella provincia, segnale di un fenomeno in crescita che la Guardia di Finanza continua a monitorare per contrastare traffici e spaccio di droga.