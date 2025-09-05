Carceri siciliane, Schillaci (M5S): «Nuovo Garante intervenga su sovraffollamento e carenze di organico»

«Finalmente la Sicilia ha un nuovo Garante per i detenuti». Così Roberta Schillaci, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, commenta la nomina di Antonino De Lisi, arrivata dopo oltre quattro mesi di vacanza dell’incarico.

Schillaci richiama l’attenzione sulle criticità del sistema penitenziario: «Il sovraffollamento resta una piaga, con 6.438 detenuti distribuiti in 23 carceri e un tasso del 104% registrato a giugno. A questo si aggiunge una grave carenza di personale della polizia penitenziaria: rispetto alla Lombardia, che ha circa 300 detenuti in meno, in Sicilia operano 200 agenti in meno».

Da qui l’appello al nuovo Garante: «Si confronti subito con gli organi competenti e con il ministero della Giustizia per chiedere più personale e faccia sentire la sua voce su una condizione che spesso genera disagi, gesti estremi e scontri tra reclusi e agenti».

La parlamentare ha infine annunciato che la deputata M5S Valentina D’Orso presenterà un’interrogazione alla Camera.