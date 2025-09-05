Bayesian, il comandante: ero certo che non sarebbe affondato

I passeggeri del Bayesian, lo yacht affondato un anno fa nelle acque di Porticello, erano certi che il veliero del magnate Mike Lynch non sarebbe mai colato a picco. Della stessa idea era anche l’imprenditore britannico del settore della cyber sicurezza che, la notte del disastro, era rimasto a dormire nonostante la moglie, Angela Bacaras, fosse salita in coperta per vedere cosa stesse succedendo, allarmata da un brusco movimento della nave. È quanto emerge dagli interrogatori dei superstiti del naufragio sentiti all’hotel Zagarella dagli inquirenti durante i giorni successivi alla tragedia costata la vita a sette persone.

«Non mi era mai successo nulla di simile in tutta la carriera», ha detto agli investigatori nel corso dell’interrogatorio James Cutfield, il comandante dello yacht che è poi stato indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo insieme all’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e al marinaio inglese Matthew Griffiths.

Il comandante ha ribadito che dopo aver mangiato sul ponte superiore, tutti i portelloni della nave erano stati chiusi e l’aria condizionata era accesa. «Era chiuso anche il portellone che porta alla sala macchine» ha ribadito, guardando la planimetria dello yacht.