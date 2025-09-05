Acqua a Palermo, stasera stop alla «Pedemontana»: ecco i quartieri in cui si potranno verificare disagi

Amap interromperà da stasera l’alimentazione della tubazione “Pedemontana” per consentire la riparazione di una perdita rilevata oggi sulla condotta. Durante le operazioni potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’acqua nelle utenze dei distretti pedemontani e, in particolare, nelle seguenti zone:
- Bonagia – Falsomiele
- Villagrazia alta
- Boccadifalco aeroporto
- Perpignano alto
- Villa Tasca
- Borgo Nuovo – Passo di Rigano
- Cep
Disservizi minori potrebbero interessare anche le aree limitrofe.
L’intervento di riparazione partirà una volta completato lo svuotamento della condotta. Dopo la riattivazione dell’alimentazione potrebbero verificarsi per breve tempo fenomeni transitori di lieve torbidità dell’acqua in rete, destinati a rientrare rapidamente.
