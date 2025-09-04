Schifani applaude l'Ismett: «La piccola Ayeda dall’Afghanistan a Palermo, grande lavoro di squadra»

«Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di #Palermo. Un grandissimo lavoro di squadra». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Ayeda, due anni, profuga con i genitori in Iran, è affetta da una grave malattia che richiede un urgente trapianto di fegato. Per lei si è mobilitata una rete di associazioni italiane e straniere che avevano lanciato un appello al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per portarla in Italia per ricevere le cure necessarie a salvarle la vita.