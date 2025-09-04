Palermo, una coppia litiga in corso Calatafimi e poi aggredisce i carabinieri: arrestati

Carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato una coppia di fidanzati di 34 e 35 anni per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali. I due stavano litigando, con urla e spintoni, davanti la caserma in corso Calatafimi. I militari sono intervenuti per riportare la calma, ma la coppia anziché interrompere la lite ha iniziato insultare i carabinieri e poi a colpirli con calci, pugni e morsi. Grazie all’intervento di una volante di polizia del commissariato Porta Nuova che aveva notato la rissa i i due sono stati bloccati e arrestati. Il gip di Palermo ha poi

convalidato il provvedimento.