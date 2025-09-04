Palermo, ferito a colpi di pistola un uomo di 49 anni: ricoverato in ospedale

Antonino Madonia, 49 anni, è stato ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco all'addome nella zona del mercato di Ballarò a Palermo. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico e non sarebbe in pericolo di vita.

Sono stati i medici a chiamare i carabinieri che adesso stanno indagando per capire i motivi della sparatoria e se l'uomo se l’uomo sia stato colpito in un agguato mirato o al termine di una lite. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti della vittima e stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona.

Al momento non ci sono elementi che colleghino questo episodio alla criminalizzata organizzata anche se Madonia, ascoltato dai carabinieri, non ha voluto rivelare nessun particolare di quanto è accaduto.