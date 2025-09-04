Operai ustionati dall'olio, la Cisl: «La sicurezza deve essere quotidiana»

“Siamo vicini ai tre operai rimasti feriti ieri sera in un’officina meccanica di Palermo, per via del getto d’olio ad alta temperatura che li ha investiti. Ci auguriamo che il più grave possa riprendersi, ogni incidente è una sconfitta per tutto il mondo del lavoro”. Lo affermano Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e Antonio Nobile segretario regionale Fim Cisl, intervenendo sull’incidente sul lavoro accaduto ieri sera in una officina meccanica di via Villagrazia a Palermo. “Nelle piccole realtà è ancora più importante investire nella sicurezza, per questo esistono enti bilaterali, come l'Ebas, che forniscono anche supporto in tal senso alle aziende artigiane. Auspichiamo venga fatta chiarezza sulle eventuali responsabilità, quella per la sicurezza sul lavoro è una battaglia che va affrontata subito e in modo coordinato, perché è una emergenza nazionale”. Badami e Nobile aggiungono “non bastano interventi sporadici ma strutturali che intervengano sui controlli che devono essere quotidiani, sulla prevenzione e sulla formazione rivolta sia ai lavoratori che ai datori di lavoro e sulla promozione della cultura della sicurezza, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nelle scuole e nelle università”, concludono Badami e Nobile.