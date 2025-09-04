Migranti: 51 salvati da Astral, tra loro anche 6 donne e 3 bambini

Il veliero Astral della Ong Open Arms ha salvato 51 persone che viaggiavano su un gommone con difficoltà di navigazione a causa del maltempo, tra loro vi sono anche sei donne e tre bambini. Le persone, provengono dal Gambia, dal Ghana, dalla Nigeria e dal Mali, erano partite dalle coste della Libia tre giorni prima. «Astral ha distribuito giubbotti di salvataggio, cibo e acqua a coloro che si trovavano a bordo - spiega Open Arms - poi la ong Solidar è giunta in aiuto trasferendo tutti i passeggeri in un luogo sicuro».