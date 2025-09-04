La tragedia del sottopasso di via Belgio, i funerali di Domenico Schiavo saranno celebrati domani

I funerali di Domenico schiavo, il ventiduenne morto nell'incidente nel sottopasso di via Belgio a Palermo sono stati spostati a domani, venerdì 5 settembre. Chiesa e orario rimarranno invariati, quindi la funzione sarà celebrata alle 10 nella chiesa di San Sergio papa I in via Pecori Giraldi.

Schiavo lavorava nell’agenzia di scommesse di famiglia allo Sperone, tifosissimo dell’Inter, sempre pronto a seguire la sua squadra. Amava il calcio e soprattutto aveva una fidanzata con cui sognava di sposarsi un giorno.