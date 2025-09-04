Incidente a Bagheria, grave un giovane di 19 anni

Non c'è pace per le strade di Palermo e della sua provincia. Ieri sera (giovedì 4 settembre) in via Palermo a Bagheria c'è stato l'ennesimo scontro che rischia di essere fatale per un giovane di 19 anni, S. V. le sue iniziali. Il ragazzo viaggiava in sella alla sua Honda Sh bianca, acquistata circa due anni fa, quando intorno alle 22 ha impattato contro una Fiat Panda rossa al centro dell'incrocio.

Secondo i primi rilievi, il giovane non indossava il casco. Lo scontro è stato tremendo e S. V. è stato trasportato di corsa all'ospedale Policlinico in fin di vita.

In aggiornamento