Incendio a Bellolampo, chiesto il processo per il presidente della Rap e un dirigente

Il rogo che il 24 luglio di due anni fa devastò la discarica di Bellolampo «poteva essere evitato o almeno contenuto». Ne è convinta la Procura di Palermo, che ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente della Rap Giuseppe Todaro e del dirigente dell’area impianti Massimo Collesano. L’udienza preliminare è fissata per il primo ottobre.

Secondo i magistrati, nell’impianto non sarebbero state rispettate le misure di prevenzione. In quelle ore la città era già stretta nella morsa degli incendi, ma a Bellolampo – sostengono gli inquirenti – il servizio di vigilanza predisposto contro le fiamme non sarebbe stato sufficiente.

Tra le carenze contestate figurano l’assenza di un’adeguata autobotte con il cannone lancia-schiuma, la mancata collocazione della terra necessaria a soffocare i principi di incendio e la scarsa pulizia periodica di cespugli ed erbacce che possono favorire la propagazione delle fiamme. Violazioni, secondo l’accusa, del documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza sottoscritti dalla stessa azienda.