Il presidente della Regione Schifani in visita alla bimba di due anni ricoverata all’Ismett

Il presidente della Regione, Renato Schifani, accompagnato dalla moglie Franca, ha fatto visita nel pomeriggio alla piccola Ayeda, la bimba afghana arrivata stamattina a Palermo e ricoverata all'Ismett di Palermo in attesa del trapianto.

Il presidente ha incontrato i genitori della bimba di due anni, chiedendo ai sanitari notizie sulle sue condizioni di salute. Ad accogliere il governatore, il direttore generale dell'Ismett Angelo Luca, il direttore sanitario Cinzia Di Benedetto, la responsabile del reparto di Pediatria Giusi Ranucci e l'anestesista Gaetano Burgio, oltre alle referenti delle due associazioni che hanno segnalato il caso umanitario al presidente Schifani, Arianna Brianti, vicepresidente dell'associazione Nove Caring Humans, e Francesca Lombardozzi, presidente della Pfic Italia Network.