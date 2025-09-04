Contrae la febbre suina sul volo da Roma, palermitano muore in Nepal

Dopo essere atterrati in aereo a Bhaktapur, il 10 agosto scorso, 10 dei viaggiatori si sono sentiti male, tra cui Biondo, e sette sono stati ricoverati e poi dimessi per l’influenza suina. Dopo due giorni il gruppo si è spostato a Pokhara e lì Marrone si è sentito molto male con febbre a 41,5 gradi. Con un elicottero il 17 agosto è stato trasportato nell’ospedale di Katmandu dove è stato ricoverato con la positività al virus dell’influenza suina e la polmonite. Secondo i medici, che hanno calcolato il periodo d’incubazione, il virus sarebbe stato contratto durante il volo in aereo da Roma.

Il paziente dopo un giorno è stato sedato e intubato nel reparto di Terapia intensiva ma è morto martedì scorso. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, informato della vicenda da un amico della coppia, ha interessato la Farnesina e il console a Calcutta, Riccardo Dalla Costa, si è recato a Katmandu dando assistenza alla moglie del paziente che è rientrata a Palermo ieri.

Giada Biondo ha ringraziato il console italiano a Calcutta e il presidente della Regione per il sostegno avuto durante il dramma familiare. Schifani ha mantenuto un contatto diretto e continuo con la famiglia.

«Abbiamo sperato - ha detto - che le condizioni di salute potessero migliorare, ma purtroppo le complicazioni non lo hanno consentito. Desidero sottolineare la forza e la dignità dimostrate dalla moglie di Alessandro Marrone, con cui mi sono sentito più volte e che non ha mai smesso di credere in un esito positivo. A lei, oggi, va il nostro più sincero abbraccio e la vicinanza dell’intera comunità siciliana». Il presidente della Regione ha inoltre espresso gratitudine al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e al personale della Farnesina per la collaborazione offerta.