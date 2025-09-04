Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Al via lavori sulle strade siciliane, investimenti Anas per milioni di euro

Al via lavori sulle strade siciliane, investimenti Anas per milioni di euro

Sulle strade statali 118-121-122bis-188-188/c-285 sono partiti i lavori di manutenzione della segnaletica programmati da Anas. A realizzarli sarà l’impresa Ital Sem Srl Valore dell’investimento un milione di euro con ultimazione prevista per gli inizi di gennaio 2026. Sono partiti inoltre i lavori di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa
segnaletica orizzontale delle strade statali 120-117-286 -643 "stralcio II».

Affidati all’impresa 3B Srl, il valore dell’investimento ammonta a u milione e 770 mila euro, saranno ultimati entro metà ottobre 2025. Lavori di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa segnaletica orizzontale anche lungo le strade statali 122, 122TER, 123, 190, 557, 644. Questi lavori sono stati affidati all’impresa Edilpro Srl. Il valore dell’investimento è di un milione e mezzo di euro e saranno ultimati entro il mese di gennaio 2026. Sono in corso anche i lavori di manutenzione programmata del ponte Corleone "stralcio II - prima fase», affidati all’impresa InfraTech per un valore complessivo di 2 milioni e 837 mila euro con ultimazione prevista entro gli inizi di luglio 2026.

