Al via lavori sulle strade siciliane, investimenti Anas per milioni di euro

Sulle strade statali 118-121-122bis-188-188/c-285 sono partiti i lavori di manutenzione della segnaletica programmati da Anas. A realizzarli sarà l’impresa Ital Sem Srl Valore dell’investimento un milione di euro con ultimazione prevista per gli inizi di gennaio 2026. Sono partiti inoltre i lavori di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa

segnaletica orizzontale delle strade statali 120-117-286 -643 "stralcio II».

Affidati all’impresa 3B Srl, il valore dell’investimento ammonta a u milione e 770 mila euro, saranno ultimati entro metà ottobre 2025. Lavori di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa segnaletica orizzontale anche lungo le strade statali 122, 122TER, 123, 190, 557, 644. Questi lavori sono stati affidati all’impresa Edilpro Srl. Il valore dell’investimento è di un milione e mezzo di euro e saranno ultimati entro il mese di gennaio 2026. Sono in corso anche i lavori di manutenzione programmata del ponte Corleone "stralcio II - prima fase», affidati all’impresa InfraTech per un valore complessivo di 2 milioni e 837 mila euro con ultimazione prevista entro gli inizi di luglio 2026.