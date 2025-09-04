Acchianata a Santa Rosalia, piano straordinario di trasporti: navette no stop verso il Santuario

L’«acchianata» a Santa Rosalia richiama migliaia di fedeli a Monte Pellegrino e per oggi è stato predisposto un piano speciale di navette e collegamenti, con corse gratuite e linee potenziate per raggiungere il Santuario fino a notte fonda.

Una linea Amat rinforzata collega piazza XIII Vittime alle falde del monte, mentre da piazza Alcide De Gasperi parte una navetta gratuita fino allo stesso punto di raccolta. Da lì, i bus garantiscono i collegamenti verso il Santuario di Santa Rosalia e il ritorno, con corse ininterrotte fino all’1.30.

Il piano prevede anche un servizio aggiuntivo: dalle 20 all’1.30 una navetta privata gratuita collega il Santuario al Belvedere della Statua Grande, con corse a ciclo continuo per permettere ai visitatori di assistere agli spettacoli e osservare le stelle.