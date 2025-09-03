Sette mesi per la risonanza magnetica, l’Asp corre ai ripari

Smaltire le liste d’attesa non è più rinviabile. Ne è certa l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ma ne sono certi anche gli utenti. A segnalare lunghe attese è Salvatrice Grancagnolo che ha scritto una mail alla redazione del Giornale di Sicilia.

È la mamma di un paziente oncologico di 30 anni, in cura all’ospedale Civico di Palermo ed esente ticket per la patologia.

«Il medico radioterapista, ha prescritto una Rmn da eseguire entro la fine di ottobre dell’anno corrente e precisamente il periodo corretto, dal punto di vista radiologico, deve essere tra il 15 ed il 31 ottobre – si legge nella sua mail –. Ovviamente tutte le strutture sanitarie private, avendo esaurito il budget, non hanno disponibilità ed ho chiamato il Cup regionale che mi ha dato, come prima data utile, in regime di convenzione, il mese di marzo dell’anno prossimo a Partinico».

Sette mesi per una risonanza magnetica, anziché i due previsti dalla ricetta.