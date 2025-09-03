Palermo, l’Ucsi incontra l’arcivescovo Lorefice: «La comunicazione sia spazio di dialogo e confronto»

La comunicazione come strumento di verità, dialogo e confronto, capace di disarmare i conflitti e dare voce a chi non ne ha. È questo il messaggio lanciato dal Consiglio direttivo dell’Ucsi Palermo, sezione provinciale dell’Unione cattolica stampa italiana, che ha incontrato l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel Palazzo arcivescovile.

«Facciamo nostre le parole di Papa Leone XIV – afferma il Consiglio – lavorando per una comunicazione che sia ‘disarmata e disarmante’, nel rispetto delle regole deontologiche e dell’etica».

L’incontro è stato l’occasione per presentare il nuovo Consiglio, eletto lo scorso maggio. «I giornalisti cattolici di Palermo – spiega il presidente Roberto Immesi – possono e vogliono offrire un contributo qualificato non solo alla categoria ma all’intera città, con iniziative di formazione e attività in collaborazione con scuole, uffici diocesani e realtà cattoliche del territorio». Con lui erano presenti la vicepresidente Adele Di Trapani, il tesoriere Michelangelo Nasca e i consiglieri Luigi Perollo, Giovanni Azzara e Riccardo Rossi.